«Яндекс» продает «Здоровье»

Сервис телемедицины «Яндекс (MOEX: YDEX) Здоровье» будет продан компании Genotek, специализирующейся на генетических исследованиях. В интернет-компании обещают продолжать работать в сфере медицины, но сфокусируются на разработках с применением искусственного интеллекта. «Яндекс», по мнению участников рынка, выбрал профильного и хорошо знакомого покупателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Направление телемедицины «Яндекса» (бренд «Яндекс Здоровье») будет продано медико-генетическому центру Genotek, сообщили 16 сентября обе компании. По заявлению Genotek, это позволит ей создать «решения для профилактики, диагностики и лечения заболеваний с учетом генетического профиля пациента».

В ходе сделки Genotek получит мобильное приложение и веб-интерфейс сервиса, а также право использовать товарный знак «Здоровье» в течение 18 месяцев.

Также в компанию, как уточнил покупатель, перейдет руководитель «Яндекс Здоровья» Федор Киреев. Стороны не раскрыли сумму сделки.

Genotek основана в 2010 году, в 2020 году «Яндекс» стал ведущим раунда инвестиций в Genotek на $4 млн. Собеседник “Ъ” в отрасли допускает, что в этой связи сделка могла быть заключена «на особых условиях». Выручка ООО «Генотек» в 2023 году составила 622 млн руб., чистый убыток — 40 млн руб. «Яндекс» создал свой сервис телемедицины в 2016 году. Первоначально он позволял консультироваться только с терапевтами и педиатрами, к настоящему же моменту в сервисе доступны врачи более 20 специальностей. При этом в компании отметили, что считают направление экспериментальным. Выручка ООО «Клиника Яндекс Здоровье» в 2023 году, по данным ФНС, составила 69,7 млн руб., чистый убыток — 4,9 млн руб.

Рынок medtech в 2023 году оценивался в 47,6 млрд руб., сообщили “Ъ” в агентстве Smart Ranking. По его данным, на сегмент телемедицины (к нему относится «Яндекс Здоровье») приходилось 31% рынка, на сегмент исследований (в нем работает Genotek) — 11%. Genotek занимал 15-е место в рейтинге medtech-компаний по выручке, «Яндекс Здоровье» — 58-е.

«Яндекс» в своем заявлении отметил, что в дальнейшем помимо информационных медицинских продуктов (в частности, поиска по врачам) будет фокусироваться на «создании и применении нейросетей в медицине». Год назад директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий компании Дмитрий Масюк допустил, что компания может создать специализированную нейросеть для медицинских целей (см. “Ъ” от 8 сентября 2023 года). Позднее он уточнил, что пока что компания работает над применением ИИ в менее чувствительных сценариях, так как в медицине «мало права на ошибку» (см. “Ъ” от 10 апреля).

На рынке телемедицины, если говорить об общемировых тенденциях, наблюдается рост числа закрытий таких сервисов, говорит директор по развитию платформы Webiomed Александр Гусев.

По его словам, финансовая модель этих сервисов фактически не предусматривает выход на безубыточность: «Они способны работать только в условиях притока "легких денег" от венчурных инвесторов». Пандемия способствовала росту спроса на телемедицину, «но в то же время выросли издержки на техническую организацию видеозвонков», отметил господин Гусев.

Розничные сервисы (то есть работающие напрямую с пациентами) занимают не более 10% рынка частного телемедицинского бизнеса, отметил председатель совета директоров МК «Доктор рядом» Максим Чернин: «Рынок развивается преимущественно за счет двух категорий сервисов: тех, которыми управляют сами клиники, и тех, которые работают по партнерской модели — то есть включаются в ДМС и другие пакетные предложения». Причина тому — законодательные ограничения, которые, в частности, не позволяют поставить диагноз исключительно средствами телемедицины без очного приема. Учитывая свою роль инвестора в Genotek, «Яндекс» мог решить, что более эффективной будет синергия этих двух бизнесов, а не развитие телемедицины в своем портфеле сервисов, полагает господин Чернин.

Юрий Литвиненко