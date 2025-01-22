«Одноклассники» желают познакомиться

Соцсеть «Одноклассники» (входит в холдинг VK (MOEX: VKCO)) запустила собственный дейтинг-сервис «ОК Знакомства». Инвестиции на этапе запуска оцениваются в 120–170 млн руб., приложение рассчитано на аудиторию 40+ с интересами «кулинария, садоводство, дом и дача». Эксперты считают, что новый сервис может найти свою аудиторию при достаточных вложениях в маркетинг, однако нарастить аудиторию самих «Одноклассников» с помощью приложения будет сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О том, что «Одноклассники» запустили дейтинг-сервис «ОК Знакомства», “Ъ” сообщили в пресс-службе VK. В компании не раскрыли размер инвестиций в запуск, однако источник “Ъ”, близкий к холдингу, оценил вложения от 120 млн до 170 млн руб. Новый дейтинг-сервис доступен в виде мини-приложения внутри соцсети и как отдельное мобильное приложение. По словам представителя холдинга, аудитория сервиса — это пользователи, «ориентированные на поиск друзей, долгосрочных отношений и создание семьи».

Функционал «ОК Знакомств» совмещает в себе классический дейтинг (лента анкет) и сервис «Люди рядом», в котором можно увидеть анкеты пользователей поблизости и написать им. Однако в пресс-службе «Одноклассников» добавляют, что не всем может быть комфортно общение без «мэтча» (то есть согласия на совпадение пары), поэтому они дают возможность пользователям отключить эту функцию в настройках приватности.

Дейтинг также предлагает поиск партнера по общим интересам и хобби, среди которых упоминают кулинарию, садоводство, дом и дачу, рукоделие, рыбалку и т. д. Также в VK отмечают, что новый сервис бесплатный, однако в нем существуют встроенные покупки. Среди них VIP-статус (опция «Скрыть возраст», неограниченное количество лайков и т. д.) и функция «Взлет», которая поднимает анкету на первое место в разделе «Люди рядом». Средний чек «ОК Знакомств» может составить около 800–900 руб. в зависимости от набора функций, говорит источник “Ъ” на рынке дейтингов.

Показатель средней месячной аудитории «Одноклассников» в третьем квартале 2024 года вырос на 1,5% год к году и составил 36 млн пользователей. Выручка приложений для знакомств в России в целом по итогам 2024 года составляет около $52,6 млн при росте год к году на 8,8% (см. “Ъ” от 16 сентября 2024 года).

Собеседник на рынке сервисов знакомств считает, что запуск отдельного дейтинга для людей с интересами «рассада, рыбалка и дача» может показаться странным. Однако если посмотреть на российскую демографию, то аудитория 55+ в 2024 году — это 30% населения. Так логика выхода на рынок приложения, ориентированного на «старшее поколение», становится понятной.

Основатель Pure Ольга Петрунина говорит, что до сих пор не было ни одного удачного запуска дейтинга социальной сетью. В качестве примера она приводит сервис знакомств Facebook Dating на базе Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ). Соосновательница Twinby Вероника Яковлева, напротив, напоминает, что в стране много одиноких людей 40–45+. «Однако я не считаю, что такой сервис сможет привлечь новых пользователей в сами "Одноклассники"»,— добавляет она.

Успех нового дейтинга «ОК» будет зависеть от инвестиций как в сам продукт, так и в последующий маркетинг, считает гендиректор сервиса «Мамба» Андрей Бронецкий. Но это «никак не отразится на самих "Одноклассниках"». Новое дейтинг-приложение запускается как автономный бизнес, поэтому никакого влияния на уже существующий продукт не окажет, добавляет господин Бронецкий.

Независимый IT-эксперт Сергей Вильянов говорит, что запуск нового приложения на базе «ОК» является «каннибализацией» сервиса «VK Знакомства», поскольку VK предпочли распределить ограниченную аудиторию по двум дейтингам, вместо того чтобы удержать людей на одной площадке. «Среднему пользователю "Одноклассников" около 40 лет, и, возможно, "Одноклассникам" стоит двигаться в сторону медицинских сервисов или, например, поиска спутников для поездок»,— добавляет господин Вильянов.

Олег Козырицкий