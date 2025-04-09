Представлена архитектура программы ПМЭФ-2025

Четыре основных блока сформировали архитектуру программы Петербургского международного экономического форума. На сайте мероприятия раскрыли подробнее, каким темам будет уделено внимание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Экономика развития: обеспечивая рост», «Человек в новом мире», «Среда для жизни», «Технологии: стремление к лидерству» — так обозначили главные блоки дискуссий форума. Участники ПМЭФ обсудят развитие беспилотных систем, искусственный интеллект в медиасфере, рынок здорового питания, демографическую политику и другие актуальные вопросы.

Традиционно экономике будет уделено больше внимания. Организаторы ПМЭФ выделили отдельно мировую экономику и российскую.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что главной темой ПМЭФ выбрали общие ценности как основу роста в многополярном мире.

Татьяна Титаева