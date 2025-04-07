Главной темой ПМЭФ выбрали общие ценности как основа роста в многополярном мире

«Общие ценности – основа роста в многополярном мире» выбрали в качестве главной темы Петербургского международного экономического форума. Она отражает глубинные изменения в системе международного сотрудничества, сообщили на сайте мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На фоне перемен в системе международных отношений ключевую роль играют суверенитет, уважение национальной идентичности, учет интересов всех участников глобального развития и взаимовыгодное партнерство. В связи с тем, что изменения в мире требуют широкого экспертного обсуждения, форум станет площадкой для открытого диалога.

Советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков напомнил, что ПМЭФ традиционно объединяет ведущих мировых лидеров, представителей бизнеса и экспертов для обсуждения главных вызовы времени и поисков решения, обеспечивающие устойчивый экономический рост.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что число подтвердивших участие в ПМЭФ выросло на 20% по сравнению с прошлым годом.

Татьяна Титаева