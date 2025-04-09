СКР рассказал об убийствах ВСУ мирных жителей в курском селе Гуево

Военные следователи устанавливают факты убийства украинскими военнослужащими мирных жителей села Гуево в Курской области. Против них возбудили уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и мародерстве (п. «а», «в» ч. 3 ст. 356.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Житель села рассказал следователям, что в марте 2025 года его отец и дядя погибли из-за взрыва украинской мины. Также бойцы ВСУ «выжигали деревню», сбрасывали взрывчатку с БПЛА на жилые дома и занимались мародерством.

Помимо этого, следствие установило, что украинские военнослужащие целенаправленно обстреливали мирных жителей во время их эвакуации в апреле 2025 года. В результате погибли шесть человек. Следствие установит всех причастных к преступлениям.

Об освобождении села Гуево Минобороны сообщило накануне, 8 апреля. Ранее, 28 марта, российские войска освободили село Гоголевка в Суджанском районе. По данным МЧС, с 12 марта из пограничных районов Курской области вывезли 731 человека.

О том, как жители курского приграничья пережили оккупацию,— в спецрепортаже «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко