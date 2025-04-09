Курс юаня опустился до минимума с 2007 года

Курс юаня в ходе торгов в Китае опустился до 17-летнего минимума на фоне повышения Дональдом Трампом импортных пошлин на китайские товары до 104%. Оншорный юань, который торгуется, колеблясь в пределах 2% от официального курса китайской валюты, упал до отметки 7,35 за доллар. Это самый низкий уровень стоимости юаня к доллару США с декабря 2007 года, отмечает Nikkei.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На зарубежных площадках юань торгуется сегодня на уровне 7,375 за доллар. Накануне курс офшорного юаня падал до 7,42 за доллар. Официальный курс юаня, установленный центробанком КНР, составил cегодня, 9 апреля, 7,2066 за доллар.

Народный банк Китая, долгое время удерживавший официальный курс, начал опускать его после того, как Дональд Трамп объявил о введении 34-процентных импортных пошлин на товары из КНР на прошлой неделе. Более дешевый юань поможет экспортерам нивелировать часть убытков от тарифов США. Этот шаг китайских властей отметил и Дональд Трамп: «Надо отдать им должное. Сегодня они манипулируют своей валютой, чтобы компенсировать потери от тарифов»,— сказал господин Трамп на ужине Национального республиканского комитета.

Кирилл Сарханянц