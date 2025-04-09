Глава МИД РФ Лавров: Европа «окрысилась» на Россию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европа в очередной раз «окрысилась» на Россию. По его словам, все мировые трагедии начинались с агрессии европейцев.

«Мы наблюдаем очередную волну, когда Европа ополчилась, а глядя на некоторые лица, хочется сказать, окрысилась в очередной раз на нашу страну. Ведь до Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев: и наполеоновские войны, и Первая мировая война, и Вторая мировая война»,— отметил господин Лавров в интервью проекту «ТАСС Дети».

Глава МИД отметил, что во время Второй мировой войны многие страны Европы участвовали в боях на стороне немецкой армии, среди которых, в том числе, была Франция.

В марте Еврокомиссия представила план перевооружения ЕС. Странам-членам альянса было предложено повысить расходы на оборону в среднем на 1,5% ВВП, чтобы собрать €650 млрд на производство оружия. Одними из главных причин наращивания инвестиций в военно-промышленный комплекс Европы в ЕС назвали сдерживание России и помощь Украине.