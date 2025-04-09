Госдума усложнила правила поступления в вуз после колледжа

С 1 сентября 2025 года начнут действовать новые правила поступления в вуз для выпускников колледжей. Они не смогут попасть в университет, не сдав ЕГЭ, если выбранное направление не соответствует тому, что они изучали ранее в среднем специальном учебном заведении (СПО). Соответствующий закон приняла Госдума 8 апреля.

Поправки к закону «Об образовании» в конце декабря 2024 года внесла межфракционная группа депутатов из комитетов по науке и высшему образованию и по просвещению. Авторы указывали, что принятие инициативы повысит качество знаний и мотивацию поступающих, которые не смогут использовать обучение в колледжах как «вариант обхода ЕГЭ» для поступления в высшие учебные заведения.

Сейчас у выпускников СПО независимо от профиля обучения есть выбор — сдать ЕГЭ или написать внутренний экзамен по соответствующему предмету в вузе. Программу вступительных испытаний вуз устанавливает самостоятельно. Абитуриент также может комбинировать экзамены — часть сдавать в формате ЕГЭ, а часть — в вузе. Опрошенные “Ъ” эксперты отмечают, что нередко второй вариант легче, так как университеты, особенно региональные, некачественно подходят к составлению заданий (см. “Ъ” от 26 декабря 2024 года).

Соавтор законопроекта Александр Мажуга (ЕР) в ходе обсуждения также заявил, что существующий подход «не обеспечивает качественный состав поступающих и не мотивирует граждан к выбору одной специальности, по которой он будет осуществлять в дальнейшем свою трудовую деятельность».

Полина Ячменникова