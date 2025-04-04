Сериалы не блещут оригинальностью

Число премьер онлайн-кинотеатров в первом квартале 2025 года сократилось на 40% до 24 новых оригинальных сериалов. При этом большая часть из них выходила на нескольких платформах одновременно. Участники рынка отмечают, что совместные релизы позволяют экономить инвестиции и говорят о переоценке рентабельности в условиях роста цены на производство.

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Общее число новых оригинальных сериалов, выпущенных онлайн-кинотеатрами в первом квартале этого года, сократилось год к году на 40%, до 24 премьер, подсчитали для “Ъ” в «Газпром-медиа холдинге» (ГПМХ). При этом большая часть проектов, выпущенных за период, могла выходить на нескольких стримингах одновременно. Например, проект «Ландыши. Такая нежная любовь» вышел в январе на Wink и сразу на «Кинопоиске». Данные были проанализированы по открытым источникам.

«Если исключить вышеназванные премьеры, проанализировав только запуски на одной площадке, получим всего 17 оригинальных премьер в 2025 году против 25 годом ранее»,— говорит директор департамента по исследованиям ГПМХ Дарья Пугачева. В результате на платформах выходят в среднем два-три эксклюзивных проекта за квартал, уточнила топ-менеджер.

Лидером по числу выпущенных оригинальных сериалов в первом квартале стал Okko (пять релизов), на втором месте — Kion (четыре проекта), тройку замыкает Premier (три релиза).

Стриминги Wink и Start за период выпустили по два проекта, у «Иви» вышел эксклюзивно один сериал, у «Кинопоиска» строго эксклюзивных новых проектов не выходило. В целом сокращение числа выпущенных сериалов в первом квартале Дарья Пугачева связывает с явной экономией на инвестировании в проекты, ориентацией в сторону совместного производства, а чаще — коэкслюзива (то есть продажи уже готового сериала перед запуском) на несколько площадок. По ее прогнозам, к концу года число запусков оригинальных релизов онлайн-кинотеатров может сократиться на 30–40% год к году с преобладанием коэксклюзивных проектов.

Выручка российского рынка легальных видеосервисов от предоставления B2C-услуг за год достигла почти 150 млрд руб., оценивали J’son & Partners Consulting (см. “Ъ” от 25 марта). Параллельно свои оценки приводили другие аналитические агентства — «ТМТ Консалтинг» и TelecomDaily. По данным первого, в целом выручка российских онлайн-кинотеатров в 2024 году увеличилась на 37%, до 128,8 млрд руб., сообщали «Ведомости». В TelecomDaily оценили доходы участников рынка от подписки и рекламы за год в 121,3 млрд руб.

В Okko настаивают, что за период вышло шесть проектов, среди них — комедия «Министерство всего хорошего» и мистический триллер «Охотники за призраком». «Мы концентрируемся на выпуске качественных оригинальных сериалов, которые находят отклик у широкой аудитории, и масштаб проектов важнее, чем их количество»,— заверяет представитель онлайн-кинотеатра. В Kion настаивают на выпуске пяти проектов за период. Это, в частности, второй сезон проекта «Успешный» и продолжение франшизы «Омар в большом городе», перечисляет гендиректор онлайн-кинотеатра Алексей Иванов. В первом квартале Wink представил «Ландыши. Такая нежная любовь», героический сериал «Челюскин. Первые» и драмеди «Между нами химия», говорят в компании. В Start не ответили “Ъ”.

Софья Митрофанова, гендиректор «МТС Медиа», в интервью “Ъ” в феврале: Нам всем придется внимательнее относиться к производимым проектам, реализуемым инициативам

В «Кинопоиске» же подтверждают, что не выпустили за период ни одного оригинального проекта. При этом вышли новые серии «Прометея» и «Красной Поляны», уточнил представитель онлайн-кинотеатра, а также проекты других онлайн-кинотеатров — например, «Подслушано в Рыбинске» и «Инспектор Гаврилов» от Start. «Сервисы стали лучше просчитывать экономику проектов и больше думают о рентабельности в целом, при этом цены на производство контента быстро растут. Кроме того, в онлайн-кинотеатрах выходит больше тех же телевизионных сериалов, что также позволяет удовлетворить запрос подписчиков на новинки»,— считают в «Кинопоиске».

В онлайн-кинотеатре Wink называют снижение числа проектов «ожидаемым оздоровлением рынка». Общая аудитория оригинального контента продолжает расти, что говорит о грамотной контентной политике, утверждают там.

Юлия Юрасова