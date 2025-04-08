Над четырьмя регионами России сбили 14 беспилотников

Минобороны отчиталось об уничтожении десяти БПЛА над четырьмя регионами РФ. Атака продолжалась с 19:20 до 21:15 мск.

Четыре беспилотника были сбиты у побережья Крыма над акваторией Черного моря, и еще два — над самим полуостровом. Два БПЛА были сбиты над территорией Воронежской области, и еще два дрона — над Пензенской областью.

Позже Минобороны сообщило о том, что с 22:00 до 22:15 средства ПВО уничтожили еще пять украинских БПЛА: четыре дрона — над территорией Ростовской области и один — над акваторией Азовского моря.

Ранее сегодня, 8 апреля, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о том, что над регионом были сбиты не менее пяти беспилотников. Предварительно, пострадавших нет, сказал он, но опасность беспилотной атаки в регионе сохраняется.