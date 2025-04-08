Над Воронежской областью сбили не менее пяти беспилотников

Силы ПВО сбили не менее пяти украинских БПЛА в Воронежской области. Они были обнаружены в трех районах региона, сообщил губернатор Александр Гусев в 21:01 мск.

Предварительно, пострадавших нет. «Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется»,— предупредил губернатор в своем Telegram-канале. Об опасности атаки беспилотников он объявил в 18:18.

В 19:45 Минобороны РФ отчиталось об уничтожении трех БПЛА над Воронежской областью. Еще два беспилотника сбили над Белгородской областью, и два — у побережья Крыма. Атака продолжалась с 17:15 до 19:15 мск.