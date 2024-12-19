Долговая нагрузка потребовала паузы

Выдачи потребительских кредитов в Черноземье сокращаются после достижения пикового уровня в мае, следует из данных Банка России. В мае банки выдали кредиты на сумму 101,1 млрд руб., но к октябрю объем выдачи снизился до 67 млрд руб. В ЦБ отмечают, что это соответствует общероссийским тенденциям. Тем не менее в макрорегионе в годовом выражении выдача потребкредитов выросла на четверть, а кредитный портфель граждан — на 13%. Эксперты связывают замедление потребкредитования в макрорегионе с ростом ключевой ставки, а увеличение объема за год — с «эффектом низкой базы» и «активностью первых месяцев года».

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Количество новых потребительских кредитов в Черноземье снизилось после пикового значения в мае и продолжает уменьшаться. В мае в макрорегионе объем кредитования составлял 101,1 млрд руб., а к октябрю сократился до 67 млрд руб. Об этом „Ъ“ сообщили в воронежском отделении Банка России. В Белгородской области выдача кредитов упала с 19,6 млрд руб. в мае до 13 млрд руб. в октябре. Аналогичная тенденция наблюдается и в других регионах Черноземья: в Воронежской области — с 31,4 млрд руб. в мае до 21,3 млрд руб. в октябре; в Курской — с 14 до 8,4 млрд руб.; в Липецкой— с 15,2 до 10,3 млрд руб.; в Орловской— с 9,5 до 6,3 млрд руб.; в Тамбовской— с 11,4 до 7,6 млрд руб.

По данным ЦБ, за десять месяцев 2024 года жители Черноземья оформили потребительских кредитов на сумму 815,8 млрд руб., что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (651,7 млрд руб.). В Воронежской области потребкредитование выросло на 30%, со 196,1 до 255,3 млрд руб. В Липецкой и Тамбовской областях объемы потребкредитования увеличились на 26%: с 98 до 123,7 млрд руб. и с 73,1 до 92,2 млрд руб. соответственно. В Курской области — на 21%, с 90,6 до 109,6 млрд руб., а в Белгородской — на 19%, со 132,7 до 158,4 млрд руб. В соседней Орловской области потребкредитов за год выдано на 25% больше — 76,6 млрд руб. против 61,3 млрд руб.

Задолженность по потребительским кредитам в Черноземье к ноябрю достигла 754,5 млрд руб., что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (668 млрд руб.). В Воронежской области прирост портфеля таких кредитов составил почти 17% (со 194,3 до 226,5 млрд руб.). В Белгородской области кредитный портфель граждан увеличился на 8,5%, со 139,7 до 151,6 млрд руб., в Курской области — на 10%, с 94,5 до 104,2 млрд руб., в Липецкой и Тамбовской областях — на 14%, с 98,9 до 112,9 млрд руб. и с 78,1 до 89,2 млрд руб. соответственно. В Орловской области прирост составил 12% (с 62,4 до 70 млрд руб.).

В ЦБ добавляют, что снижение объемов потребкредитования соответствует общероссийским тенденциям. В целом по стране показатели снизились с 2,2 трлн руб. в мае до 1,6 трлн руб. в октябре. По сравнению с сентябрем объем выдачи по России в октябре снизился с 1,8 трлн рублей до 1,6 трлн, а в Черноземье — с 72,2 до 70 млрд руб.

В докладе ЦБ «Региональная экономика» отмечается, что количество новых потребительских кредитов в октябре по сравнению сентябрем снизилось во всех сегментах, кроме использования лимитов по ранее оформленным кредитным картам. В целом в России годовой рост потребительского кредитования замедляется благодаря жесткой денежно-кредитной политике, а также макропруденциальным мерам, цель которых — ограничить оформление новых рискованных ссуд.

«Макролимиты позволили заметно оздоровить ситуацию с потребительским кредитованием. Всего лишь за год с небольшим доля ссуд, предоставленных заемщикам с предельной долговой нагрузкой более 50%, в целом по стране значимо уменьшилась — с 63 до 34%, а заемщикам с долговой нагрузкой более 80% — с 36 до 13%. С четвертого квартала дополнительно ужесточены макролимиты для перераспределения выдач в пользу менее рискованных категорий заемщиков. Доля кредитов наличными для людей с предельной долговой нагрузкой 50–80% в общем объеме оформленных ссуд не должна будет превышать 15%, а для тех, кто тратит на обслуживание кредита 80% от своего дохода,— 3%»,— пояснила заместитель управляющего воронежским отделением ЦБ Анна Сухова.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов поясняет, что помимо ужесточения макропруденциального регулирования причиной снижения спроса на займы во второй половине года стал рост кредитных ставок «вслед за ключевой ставкой ЦБ». Основной причиной роста выдач потребкредитов в годовом выражении, по мнению эксперта, было «продолжающееся заметное отставание темпов роста доходов большинства россиян от инфляции»: «В результате для поддержания более или менее приемлемого уровня жизни многим жителям страны по-прежнему приходится прибегать к кредитным средствам. Рост портфеля потребкредитов банков как в Черноземье, так и в стране в целом связан с тем, что объемы выдач в данном сегменте превышали объемы погашений».

Эксперт прогнозирует дальнейшее замедление потребительского кредитования в стране и в Черноземье в частности. «По итогам всего 2024 года прирост, вероятно, составит 13–14% против 15,7% в 2023 году, а в следующем может уменьшиться до 4–5%»,— предполагает он.

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев объясняет годовой рост кредитования «эффектом низкой базы и активностью первых месяцев года, когда ставки были более привлекательными». «Однако с ростом долговой нагрузки граждан риски невозврата средств увеличиваются, что может повлиять на кредитную политику банков в будущем»,— полагает господин Расторгуев.

Егор Якимов