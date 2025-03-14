Будьте должны помедленнее

За прошлый год бизнес из регионов Черноземья на 11% нарастил объем кредитования — почти до 2 трлн руб., рассказали в Банке России. Но темпы роста заимствований, как и в предыдущем квартале, показали снижение, а кредитование малых и средних предприятий (МСП) даже сократилось. При этом прирост задолженности в макрорегионе ускорился. По мнению экспертов, высокие ставки снижают доступ к финансированию — и прежде всего для МСП, которых банки воспринимают как менее надежных заемщиков. Регулятор признает влияние высоких ставок, но оправдывает их борьбой с инфляцией, которая «разрушительна для любого бизнеса».

У крупного бизнеса объем привлеченных кредитов увеличился на 17%, а у МСП уменьшился на 2%

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Объем кредитования компаний из регионов Черноземья по итогам 2024 года приблизился к 2 трлн руб., сообщили в Банке России. При этом 1,4 трлн руб. пришлись на крупные предприятия, оставшиеся 555,8 млрд руб.— на малый и средний бизнес. По сравнению с 2023 годом кредитование в макрорегионе увеличилось на 11% (в целом по России оно выросло на 17%). Однако если у крупного бизнеса объем привлеченных кредитов увеличился на 17%, то у МСП, напротив, на 2% уменьшился.

В то же время темп прироста снизился по сравнению с 2023 годом — тогда он составил 25% и был примерно на одном уровне как у крупных компаний, так и у предприятий малого и среднего бизнеса. Больше всего банковского финансирования в макрорегионе привлекли сфера торговли — 430,8 млрд руб. (22% от выданных кредитов), предприятия сельского хозяйства — 374,1 млрд руб. (19%) и пищевой промышленности — 358,7 млрд руб. (18%).

Три региона Черноземья показали рост примерно на уровне 20%. В Воронежской области за 2024 год бизнес привлек 629,5 млрд руб. кредитных средств, на 23% больше, чем в 2023-м. Самыми кредитующимися стали торговые компании, которые взяли в долг 145,4 млрд руб. (23%), химические производства — 119 млрд руб. (19%), предприятия сельского хозяйства — 78,8 млрд руб. (12,5%). В Орловской области компании взяли кредиты на 139,8 млрд руб., что на 24% больше, чем по итогам 2023 года. Пищевая отрасль привлекла 41,8 млрд руб. (30%), торговые предприятия — 28 млрд руб. (20%), сельское хозяйство — 21 млрд руб. (15%). В Липецкой области в 2024 году объем кредитования составил 348 млрд руб., увеличившись на 20%. Активнее всего кредитовались сельскохозяйственные компании, которые привлекли 135,7 млрд руб. (39%), пищевые производства — 65 млрд руб. (19%) и торговые организации — 60 млрд руб. (17%).

Еще два региона показали рост в 3% — Курская и Тамбовская области. В первой бизнес в прошлом году привлек 288,8 млрд руб. кредитов. Больше всего заимствовали предприятия добывающей промышленности — 107,9 млрд руб. (37%), пищевые производства — 71,8 млрд руб. (25%) и предприятия сельского хозяйства — 41,9 млрд руб. (14,5%). Тамбовские компании привлекли 157,3 млрд руб. Сельхозпредприятия взяли в долг 45,8 млрд руб. (29%), торговые организации — 39,3 млрд руб. (25%), пищевые производства — 18,8 млрд руб. (12%).

И только в Белгородской области наблюдалось сокращение кредитования. Бизнес за 2024 год получил банковское финансирование на 431,8 млрд руб., что на 3% меньше, чем в 2023-м. Предприятия торговли привлекли 138 млрд руб. (32%), пищевые производства — 102,8 млрд руб. (24%), предприятия сельского хозяйства — 50,9 млрд руб. (12%).

По данным ЦБ, задолженность предприятий Черноземья к концу декабря превысила 2 трлн руб., увеличившись на 10% по сравнению с предыдущим годом (в целом по стране корпоративный портфель вырос на 18,5%). Прирост задолженности в макрорегионе ускорился — в 2023 году он составлял чуть более 2%. В Белгородской области корпоративный портфель вырос на 22% до 431,1 млрд руб., в Воронежской — на 2,5% до 625,5 млрд руб., в Курской — на 17% до 435,1 млрд руб., в Липецкой — на 14% до 319,8 млрд руб., в Орловской — на 14% до 118,8 млрд руб. И только в Тамбовской области задолженность снизилась на 11% до 163 млрд руб.

«Высокие ставки усложняют деятельность предприятий, бизнес-модель которых опирается на большое кредитное плечо,— отметил начальник экономического отдела воронежского отделения Банка России Максим Коршунов.— Такие компании, безусловно, есть, но их в экономике меньшинство. К тому же, вопреки расхожему мнению, кредит не главный, а лишь дополнительный источник финансирования инвестиций. В России, как и во всем мире, основным источником финансирования предприятий являются их собственные средства, акционерный капитал и реинвестированная прибыль». Господин Коршунов напомнил, что высокая инфляция, на борьбу с которой направлен рост ставки, разрушительна для любого бизнеса независимо от того, есть у него кредиты или нет.

По мнению ведущего аналитика компании AMarkets Игоря Расторгуева, компании снижают инвестиционную активность, откладывая реализацию проектов, из-за высокой стоимости заемных средств. «Банки ужесточают требования к заемщикам, особенно к малому и среднему бизнесу, что снижает их доступ к финансированию,— констатирует эксперт.— Рост операционных расходов, включая затраты на сырье, логистику и оплату труда, снижает финансовую устойчивость бизнеса, делая кредитование более рискованным. Рост кредитования крупного бизнеса при сокращении объемов заимствований МСП связан с тем, что крупные компании имеют более стабильные финансовые показатели. Это делает их более привлекательными для банков, особенно в условиях высокой ставки. МСП ограничены в доступе к альтернативным источникам финансирования, тогда как крупные компании могут привлекать средства через облигации или госпрограммы. Снижение платежеспособного спроса также усложняет ситуацию для МСП, поскольку им труднее поддерживать стабильные денежные потоки, что делает их менее надежными заемщиками. Таким образом, крупный бизнес адаптируется лучше, чем малый и средний». По его мнению, региональную специфику кредитования можно также объяснить действием льготных программ.

Кроме того, причины различия между показателями регионов могут крыться в структуре кредитования и географическом расположении, считает партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. «Риски потери производственных мощностей, транспорта, товарных запасов из-за обстрелов не могут не сказываться на привлекательности регионов для бизнеса»,— отметил он.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова полагает, что указанные темпы роста кредитования бизнеса в условиях действующих ставок — выдающиеся показатели. «В случае с заемным капиталом для малого и среднего бизнеса они в принципе стали достижимы благодаря действию целого ряда льготных программ регионального и федерального уровней, так как на общих условиях, то есть по ставкам, которые доходят до 40% годовых, кредиты попросту перестали быть доступны значительной части предпринимателей»,— считает эксперт.

Юрий Голубь