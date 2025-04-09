Спрос на цемент в России упадет на 8% за два года

Потребление цемента в России в 2025 году сократится на 7,5%, до 61,4 млн тонн, а в 2026-м — еще на 0,5%, прогнозируют «Союзцемент» и консалтинговая компания СМПРО. Основная причина — замедление жилищного строительства.

По данным «Дом.РФ», в марте 2025 года объем заявленных проектов на первичном рынке жилья снизился на 24% г/г. Девелоперы сокращают закупки стройматериалов из-за снижения доступности кредитов и роста доли продаж в рассрочку.

Жилищное строительство формирует 50% спроса на цемент. Дополнительное давление на рынок окажет завершение инфраструктурных проектов, бюджетные средства которых перераспределяются в соцсферу и ОПК.

Снижение потребления приведет к падению загрузки заводов и росту себестоимости. По оценкам экспертов, издержки производителей в 2025 году могут увеличиться на 11–22%, а услуги подрядчиков — на 30–35%.

Ожидается, что тренд изменится только в 2027 году, когда потребление цемента может вырасти на 2–8,2%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цемент не нашел фундамента».