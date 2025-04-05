Российский боец Садулаев не получил визу для выступления на чемпионате Европы

Двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву отказали в визе. Из-за этого он пропустит чемпионат Европы в Братиславе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вместо него на соревнования поедет Магомед Курбанов, заявил главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов. «Садулаеву отказали в визе. Мы поставили Курбанова»,— рассказал ТАСС тренер.

Причины отказа в выдаче визы Садулаеву неизвестны. Чемпионат Европы в Братиславе состоится 7–13 апреля.

28-летний Садулаев также является шестикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и шестикратным победителем чемпионатов России. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2021) завоевал две золотые медали. В феврале 2024 года ему также отказали в визе, из-за чего Садулаев не принял участия в чемпионате Европы в Румынии.