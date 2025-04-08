Госдеп: Украина не стоит на повестке переговоров РФ и США в Стамбуле

Мирное урегулирование на Украине не стоит на повестке переговоров РФ и США в Стамбуле, которые должны пройти 10 апреля. Об этом сегодня, 8 апреля, на брифинге заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс.

«На повестке дня нет вопросов политики или безопасности, и Украина не стоит — абсолютно не стоит — на повестке дня»,— сказала госпожа Брюс. «Эти переговоры касаются исключительно деятельности нашего посольства»,— отметила она.

Ранее в МИД РФ сообщили, что делегации России и США на грядущих переговорах в Стамбуле возглавят посол РФ в США Александр Дарчиев и зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Первая встреча делегаций России и США, организованная для обсуждения работы посольств стран, прошла в Стамбуле 27 февраля и продлилась шесть с половиной часов. Дискуссии велись на «экспертном уровне», обсуждалось финансирование дипмиссий и условия работы дипломатов, а также возвращение России шести объектов недвижимости в США, изъятых в 2016–2018 годах. Как сообщал Госдеп, стороны определили первые шаги к нормализации работы посольств, в том числе доступ к банковским услугам и кадровые вопросы.

О первом раунде стамбульских консультаций — в материале «Ъ» «Россия и США ворошат прошлое ради будущего».

Анастасия Домбицкая