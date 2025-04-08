За запчастями началась гонка

Количество угонов автомобилей стало больше на 70%. Особым интересом у злоумышленников стали пользоваться грузовики, а самым угоняемым брендом стал Shacman, на него пришлась почти половина случаев. По итогам первого квартала 2025 года наиболее криминальным регионом стала Амурская область, потеснившая Дагестан и Москву, сообщают аналитики «Страхового дома ВСК». На Ярославскую и Ульяновскую области, а также Санкт-Петербург приходится по 3% угонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В перечне востребованных у преступников легковых марок российские УАЗ и Lada, а также китайские Chery и Haval. КамАЗ и МАЗ заняли по 4% от доли всех угонов. Дефицит запчастей — основной двигатель роста криминала в этой сфере, говорит автоэксперт, член общественного совета МВД по Москве Петр Шкуматов: «Грузовики угоняют для разбора, чтобы использовать их на запчасти. Для многих тягачей детали надо ждать месяцами, это крайне негативно отражается на бизнесе. Поэтому люди ищут любые запчасти просто для того, чтобы машина не простаивала, в том числе и бывшие в употреблении.

Та же самая проблема с малотоннажными грузовиками. Если это грузовики брендов, которые ушли с нашего рынка, запчасти надо ждать один-два месяца. Нельзя говорить, что все разборки криминальные, но часть таких компаний, конечно, не гнушается продажей частей неизвестного происхождения. Если говорить про какие-то перспективы, то, наверное, число угонов все-таки будет находиться на достаточно высоком уровне до тех пор, пока не будет решена проблема с новыми запчастями, и не упадет спрос на комплектующие, которые сняты с бывших в эксплуатации автомобилей».

Аналитики констатируют рост числа угонов такси и каршеринга на 16% по сравнению с 2024 годом. Преступники научились взламывать современные электронные противоугонные системы, утверждают эксперты. Даже кустарные средства радиоэлектронной борьбы способны подавить сигналы маячков, которые показывают местонахождение авто. Большую защиту могут обеспечить простейшие механические блокираторы руля и педалей.

Но чтобы гарантировать спокойствие, придется приобретать каско, говорит юрист в сфере автострахования Илья Афанасьев: «Единственной действенной защитой от угона автомобиля был и остается полис каско. Наличие купленного машиноместа — не гарантия того, что вам возместят стоимость угнанного автомобиля. Если у вас есть договор ответственного хранения, заключенный в письменной форме, тогда вы можете взыскать деньги с того, кто за эту стоянку отвечает. Рост угонов, я думаю, связан с ростом продаж, который был в прошлые годы. Выросло количество машин, и выросло количество угонов.

Чаще всего угоняют для разбора на запчасти те марки и модели, на которые трудно достать детали, потому что есть проблема с ввозом».

По оценке экспертов «Альфа-страхования», число обращений по каско в связи с угонами выросло больше чем в полтора раза. С начала 2025 года три из пяти угнанных машин имеют китайское происхождение, подсчитали в страховой компании «Согласие».

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Юлия Савина