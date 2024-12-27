Автомобили укатываются со двора

Москва стала лидером по автоугонам по статистике большинства страховых компаний. Данные продавцов полисов каско приводит портал Autonews. В компании «Альфа-страхование» и вовсе сообщили, что более половины заявлений о краже транспортного средства приходится на столицу. В топе антирейтинга также Санкт-Петербург, Краснодар, Чита и Курск. По последним официальным данным МВД, в 2024-м показатель автоугонов увеличился почти на 8,5%: в России было зарегистрировано 11,5 тыс. таких преступлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О том, где именно чаще всего происходят похищения машин, “Ъ FM” рассказал вице-президент страховой группы «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов: «Судя по заявлениям наших клиентов, чаще всего местом угона являются дворы, какие-то стоянки. Жулики караулят машины там, где они ночуют. Реже похищают с парковок у торговых центров, но тоже это очень заметно по нашей статистике. Кроме того, совершенно стандартная история, что чаще угоны происходят ночью.

Мы полагаем, что число инцидентов все-таки будет расти. Причин тому не так много, но они очевидны. Одна из них в том, что автомобили стали дороже.

Но главная все-таки заключается в том, что по-прежнему не хватает деталей для ремонта машин. Мы видим, что очень много сейчас продается моделей из КНР, и совершенно точно знаем, что запчасти на "китайцев" находятся в постоянном дефиците».

Игроки страхового рынка прогнозируют умеренное увеличение числа таких происшествий в 2025-м, во многом объясняя это эффективной работой полиции и ростом количества уличных камер. О том, какие системы наиболее эффективны в противодействии преступникам, рассказал руководитель лаборатории авторской защиты от угона Андрей Кондрашов: «В последние годы преступники все чаще используют электронные уязвимости штатных систем, то есть прибегают к помощи так называемых кодграбберов, ретрансляторов.

То есть злоумышленнику не нужно вскрывать замок, ломать личинку, бить стекло, менять какие-то блоки, за него все делает умная электроника. Таким образом на угон тратится примерно 10-15 секунд.

Наиболее эффективными средствами защиты будут охранные комплексы либо на базе сигнализации, либо на базе иммобилайзера, когда автовладелец носит с собой метку, и если она отсутствует, то блокируется, например, штатная система. Для угона бюджетных автомобилей до сих пор применяется так называемый прикладной способ, когда угонщик разбивает стекло, ломает замок зажигания, меняет какие-то блоки. То есть чем дешевле машина, тем более простые способы угона к ней применяются. Если говорить о защите от хищения таких авто, то здесь, как ни странно, очень хорошо работают разные иммобилайзеры и так называемые секретки: когда уже злоумышленник уже пытается запустить двигатель, поменяв все блоки, автомобиль глохнет».

По данным Autonews, самыми популярными у автоугонщиков моделями стали Kia K5, Kia Sportage, Kia Rio, Lada Vesta, Toyota Camry и Hyundai Tucson. Кроме этого, в топ-10 антирейтинга вошли два китайских бренда — Changan и Chery.

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Андрей Загорский