Правила хорошего ухода

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Захаров

Фото: из личного архива Герман Захаров

Фото: из личного архива

Под контрсанкционным регулированием понимается комплекс мер, направленных на защиту российских национальных интересов в ответ на санкции западных стран. В частности, к контрсанкциям относятся ограничения для ухода с российского рынка инвесторов из недружественных стран. В 2024 году число таких выходов существенно снизилось, процесс согласования продажи иностранцами российских активов стал более стандартизированным. Причем внимание уделяется не только финансовой стороне сделки, но и условиям, в которых продаваемый актив будет продолжать осуществлять свою деятельность, и индустриальному опыту потенциального покупателя. Между тем издержки продавцов заметно выросли, начиная с минимального дисконта в 60% и заканчивая «налогом на выход» в размере не менее 35% от оценочной стоимости актива.

Усилился и контроль за исполнением условий этих сделок — Счетная палата приступила к их аудиторским проверкам как с точки зрения достижения ключевых показателей, так и соблюдения обязательств по оплате взносов в бюджет. Этот процесс, вероятно, станет системным, в него будут вовлекаться и министерства, ответственные за представление сделки перед подкомиссией. Значительное внимание в 2024 году уделялось также выплате дивидендов и возврату займов (свыше 10 млн руб. в месяц) в пользу «недружественных кредиторов». Для их согласования требуется аргументированное обоснование положительного влияния операции на российскую экономику — это сложная задача и серьезный вызов, поскольку такие действия ведут к непосредственному оттоку капитала, за которым нередко следует уход иностранного инвестора с рынка или ликвидация компании.

К контрсанкционным мерам относится и право введения президентом РФ временного управления в отношении российских активов, принадлежащих лицам из недружественных юрисдикций.

В 2024 году появились первые случаи отмены этой меры, что можно отнести к положительным моментам. Так, временное управление было отменено в марте прошлого года для АО «Данон Россия» (введено в июле 2023-го) и в декабре — для ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» (введено в ноябре 2023-го). После этого обе компании продали свои активы с существенным дисконтом. В марте текущего года появился еще один случай: временное управление было прекращено в отношении российских активов итальянской компании «Аристон».

Стоит отметить, что даже в условиях жесткого регулирования, на фоне перспектив изменения геополитической ситуации началось обсуждение условий возврата западных инвесторов. Свидетельством этого стало, например, данное в марте поручение президента РФ правительству разработать процедуру согласования возвращения таких компаний на российский рынок. Эта инициатива уже нашла отражение в деятельности рабочих групп при деловых объединениях и ассоциациях, таких как Американская торговая палата, Ассоциация европейского бизнеса и РСПП, а Минфин РФ уже разработал соответствующий проект нормативного регулирования.

Пока мы видим лишь робкие попытки обсуждения планов будущих инвестиций в российскую экономику предприятиями из недружественных юрисдикций.

Конечно, цитируя президента РФ на мартовском съезде РСПП, «как было прежде, уже не будет», но в 2025 году появилась надежда на изменение внешнеполитических условий и постепенное восстановление отношений с рядом западных инвесторов. Хотя в этом процессе, безусловно, нужно учитывать интересы российского бизнеса и потребителей.

Герман Захаров, партнер юридической фирмы АЛРУД