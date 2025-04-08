WP: Маск просил Трампа отменить пошлины

Глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск лично просил президента США Дональда Трампа пересмотреть решение о введении пошлин. Однако его просьбы не увенчались успехом, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

В прошлые выходные господин Маск в принадлежащей ему соцсети X раскритиковал Питера Наварро, одного из советников Белого дома, сыгравшего ключевую роль в разработке тарифных планов. Илон Маск, будучи гендиректором производителя электромобилей Tesla, уже давно считает, что тарифы наносят ущерб его компании, для которой США и Китай являются ключевыми производственными и потребительскими центрами, отмечает WP.

По данным газеты, многие бизнесмены, поддержавшие кандидатуру господина Трампа на президентских выборах, были ошеломлены его решением ввести такие высокие пошлины. Они также «в равной степени разочарованы тем, что не смогли оказать большее влияние на политику» президента, рассказали собеседники WP.

2 апреля Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин от 10 до 50% в отношении товаров из 185 юрисдикций. С 5 апреля в США также начал действовать минимальный базовый таможенный тариф для всех стран в 10%. Глава Минфина США Скотт Бессент допустил снижение пошлин.

О реакции на американские пошлины — в материале «Ъ» «США и Китай померятся тарифами».