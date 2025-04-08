Перевозка груженных контейнеров на Октябрьской железной дороге выросла на 2,9%

По итогам первого квартала текущего года объем перевозки груженных контейнеров на магистралях Октябрьской железной дороги вырос на 2,9%. За период января-марта в целом было перевезено 146 тыс. груженных контейнеров ДФЭ — 3,3 млн тонн грузов (+7%), сообщили в пресс-службе ОЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

При этом перевозка груженных и порожних контейнеров во всех видах сообщения снизилась на 0,5% — до 281 тыс. ДФЭ.

Положительную динамику продемонстрировала перевозка удобрений (+6,6%), цветных металлов (рост в 1,4 раза), автомобилей и комплектующих (+10,1%), бумаги (+14,1%), лесных грузов (+25,5%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что погрузка лесных грузов на ОЖД в Ленобласти в первом квартале 2025 года выросла в 1,5 раза.

Андрей Цедрик