Юникредитбанк ограничил переводы в долларах за рубеж

Юникредитбанк уведомил своих клиентов об ограничении зарубежных переводов в долларах. С 18 апреля их можно будет производить только при условии, если банк-получатель находится в европейской экономической зоне, Австралии, Боснии и Герцеговине, Вьетнаме, Израиле, Канаде, Малайзии, Новой Зеландии, ОАЭ, Сербии, Сингапуре, США, Таиланде, Тайване, Турции, Швейцарии, Южной Корее и Японии. Об этом пишет Frank Media со ссылкой на источник в банке.

Служба поддержки банка подтвердила эту информацию, уточнив, что решение было принято «по независящим причинам». Также Юникредитбанк прислал клиентам сообщения о закрытии нескольких своих дополнительных отделений. В список вошли офисы «Ярцевская», «Ломоносовский проспект», «Проспект Вернадского» и «Химки». При этом на сайте банка отделения «Ярцевская» и «Ломоносовский проспект» отмечены как функционирующие. Рядом с названием двух других указано: «Обслуживание розничных клиентов временно не осуществляется, сейфы по предв. записи».

В конце января Юникредитбанк приостановил переводы в евро для физических лиц из-за «ограничений на стороне банка корреспондента». По итогам 2024 года UniCredit получил чистую прибыль €9,3 млрд, а российская дочка — €577 млн. В конце февраля топ-менеджер банка Андреа Орчел в интервью газете Financial Times рассказал о планах продажи активов в России после окончания СВО и уточнил, что это решение не изменится.

Екатерина Отрашкевич