Тодоренко выиграла суд против петербурженки Мишиной по делу об авторстве книги

Тверской суд Москвы отклонил иск петербургской писательницы Дарьи Мишиной к телеведущей Регине Тодоренко на книгу последней «Регина-путешественница». Об этом экс-ведущая передачи «Орел и решка» сообщила в своем Telegram-канале 8 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Петербурженка пыталась через суд признать права на авторство и взыскать гонорар с москвички за написание литературного произведения. Тяжбы между Мишиной и Тодоренко тянулись два года.

Госпожа Тодоренко заявила, что ей жаль, что спор не удалось решить мирным путем. По ее словам, ей и оппонентке пришлось пройти через распри, конфликт и суд. В ходе рассмотрения дела телеведущая столкнулась с большим количеством угроз и насмешек.

«Я твердо убеждена в своей правоте, и мои действия были направлены на сохранение репутации»,— подчеркнула Тодоренко.

Как писал ранее «Ъ-СПб», Тодоренко проиграла во Втором кассационном суде по делу об иске о защите чести, достоинства и деловой репутации к госпоже Мишиной. Телеведущую возмутили слова писательницы, которая в одном из интервью заявила, что стала «литературным рабом» блогера.

Андрей Маркелов