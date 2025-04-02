Телеведущая Тодоренко проиграла в суде петербургской писательнице Мишиной

Экс-ведущая телешоу «Орел и Решка» Регина Тодоренко проиграла во Втором кассационном суде по делу об иске о защите чести, достоинства и деловой репутации к петербургской писательнице Дарине Мишиной, сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Тодоренко обращалась в суд с иском из-за интервью госпожи Мишиной. Писательница заявила, что стала «литературным рабом» Тодоренко. В итоге представители Фемиды оставили жалобу Тодоренко без удовлетворения.

Спор между телеведущей и писательницей возник после выхода детской книги «Регина-путешественница». Работу над первой главой Тодоренко приняла, однако затем отказалась от дальнейшего сотрудничества. За выполненную работу гонорар Мишиной не заплатили.

После этого Мишина сама обратилась в Тверской суд Москвы с иском к Тодоренко о защите авторских прав. Она просила взыскать с телеведущей денежные средства в качестве вознаграждения по договору авторского заказа. Тодоренко в свою очередь подала встречный иск о признании договора незаключенным. Суд отклонил оба иска.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что заместитель председателя Конституционного суда, доктор юридических наук, профессор Сергей Маврин скончался на 74-м году жизни.

Андрей Маркелов