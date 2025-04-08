Торгпред США: около 50 стран обсуждают с Вашингтоном таможенные тарифы

В настоящее время около 50 стран обратились к американским властям с запросом обсудить таможенные тарифы. Об этом сегодня, 8 апреля, на заседании финансового комитета Сената заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

«Почти 50 стран обратились ко мне лично, чтобы обсудить новую политику президента и изучить пути достижения взаимности»,— сказал господин Грир (цитата по AFP).

По словам Джеймисона Грира, некоторые партнеры США в процессе переговоров уже заявили, что понизят пошлины в отношении Соединенных Штатов и не будут вводить ответные меры. Он отметил, что стратегия американского лидера «уже приносит плоды».

2 апреля Дональд Трамп подписал указ о «взаимных» пошлинах, которые коснулись 185 стран. Администрация Белого дома объяснила это защитой интересов американских производителей и налогоплательщиков, желанием сократить торговый дефицит и восстановить «справедливость».

Подробности о пошлинах США — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая