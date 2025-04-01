Лавров анонсировал следующую встречу делегаций США и России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что готовится еще одна встреча делегаций России и США в Стамбуле по двусторонним отношениям. Он отметил «наметившийся прогресс» и желание американских партнеров снять «неприемлемые препятствия» для работы дипломатов стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Была встреча в Стамбуле, сейчас готовится вторая встреча, тем временем идут контакты по телефону, по видео-конференц-связи. Я не хочу делать прогнозов, но мы видим наметившийся прогресс и желание американских партнеров снять эти совершенно неприемлемые с точки зрения дипломатической практики препятствия для нормальной работы дипломатов в столицах»,— сказал Сергей Лавров журналистам.

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