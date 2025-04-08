Замминистра Минстроя Стасишин: 2025 год мы пройдем нормально

Строительная отрасль будет чувствовать себя стабильно в течение всего 2025 года. Об этом на Всероссийском жилищном конгрессе в Сириусе заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, сообщает корреспондент «Ъ-Кубань».

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«2025 год мы пройдем нормально. Того задела, который сформирован застройщиками, точно хватит. Самое главное, внимательно смотреть за переносом сроков передачи объектов и ввода объектов»,— отметил господин Стасишин.

По его словам, в 2025 году, несмотря на сформированный застройщиками задел, строительной отрасли будет сложнее, чем в предыдущие годы. Запуск новых проектов в российских регионах возвратился к показателям 2021 года.

Ранее господин Стасишин рассказал, как затраты застройщиков формируют цену квадратного метра и почему в ближайшее время не стоит ожидать снижения цен на жилье.

Алена Воробьева