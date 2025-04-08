В Сириусе на Всероссийском жилищном конгрессе обсудили снижение цен на жилье

На Всероссийском жилищном конгрессе, который проходит сегодня в Сириусе, обсудили возможность снижения цен застройщиками на квадратный метр жилья. Об этом с форума сообщил корреспондент «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как рассказал на Всероссийском жилищном конгрессе заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, затраты застройщиков формируют цену квадратного метра.

Прибыль застройщиков складывается в течение трех лет после продаж новостроек. С учетом роста цен на стройматериалы, рабочую силу и бридж-кредиты на покупку земли, снижения цен на жилье в ближайшее время не стоит ожидать.

«Я точно знаю, что если бы была возможность у застройщиков, если были сверхприбыли, то мы бы увидели сегодня какую-то коррекцию. Но так как затраты на проекты растут, себестоимость не снижается, то я не очень понимаю, где тот "жирок", который давал бы возможность снижать цены»,— прокомментировал господин Стасишин.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Краснодар стал лидером среди российских городов-миллионников по размеру скидок на вторичное жилье в первом квартале 2025 года. По данным аналитики «Яндекс Недвижимости», средний дисконт при реализации готовых квартир в городе составил 5,9% — наивысший показатель по стране.

Алена Воробьева