Средняя цена на первичном рынке элитного жилья Петербурга превысила 100 млн рублей

По итогам I квартала 2025 года средняя стоимость лота на первичном рынке элитной жилой недвижимости Петербурга превысила 100 млн рублей. Объем предложения составил 67 тыс. кв. м (530 квартир и апартаментов). За год этот показатель снизился на 29% по площади и на 23% по количеству лотов, подсчитали аналитики компании NF Group.

За квартал показатели уменьшились на 9% и 11% соответственно. В качестве основной причины сокращения объема экспозиции эксперты выделяют отсутствие нового предложения на протяжении последних трех кварталов (в последний раз рынок пополнялся новыми ЖК во втором квартале прошлого года).

Наибольший объем предложения был сосредоточен в локации «Петроградская сторона» (43%). Второе место в этом топе занял Петровский остров (21%), третье место — Крестовский остров (15%).

Средневзвешенная цена предложения по итогам марта составила 849 тыс. рублей за квадратный метр. Этот показатель вырос на 32% за год и на 7% за квартал. Росту, отмечают эксперты рынка, способствовало как вымывание наиболее доступного по цене предложения, так и удорожание лотов.

В трех комплексах прирост средней цены превысил 10% за квартал — Del Arte, «17/33 Петровский остров» (секции Residence) и Meltzer Hall. Средняя стоимость лота в экспозиции же увеличилась на 9% за квартал и на 21% за год, достигнув 102,9 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что объем предложения в элитных новостройках Петербурга достиг исторического минимума.

Дарья Астанина