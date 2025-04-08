Квартальная прибыль Samsung превзошла прогнозы благодаря телефонам и чипам

Сегодня, 8 апреля, южнокорейский производитель электроники Samsung опубликовал предварительные данные по прибыли и продажам за первый квартал. Прибыль составила 6,6 трлн вон ($4,47 млрд), тогда как опрошенные LSEG аналитики ждали прибыли 5,1 трлн вон ($3,46 млрд). Таким образом, прибыль за квартал сократилась всего на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты ожидали, что повышение импортных пошлин США скажется на компании уже в первом квартале, однако этого не произошло. Теперь аналитики ждут, какое влияние на Samsung окажут американские тарифы во втором квартале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Лучше всего у компании в минувшем квартале продавались смартфоны и чипы, которые и стали основными источниками прибыли. «Несмотря на падение цен в сегменте чипов для памяти, высокий спрос со стороны потребителей и производителей позволил компании накопить существенный объем заказов в преддверии вступления в силу новых пошлин США»,— цитирует Reuters Грега Ро, возглавляющего рыночные исследования в инвесткомпании Hyundai Motor Securities.

О том, как Samsung увеличивает маркетинговую активность в РФ,— в материале «Ъ» «Предпоставочная подготовка».

Евгений Хвостик