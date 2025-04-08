Дефицит бюджета за первый квартал составил 2,17 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета за январь—март 2025 года составил 2,173 трлн руб., или 1% ВВП. За аналогичный период прошлого года дефицит составлял 295 млрд руб., или 0,1% ВВП. Об этом говорится в пресс-релизе Минфина России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Это (увеличение дефицита.— "Ъ") главным образом обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года и не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом»,— говорится в сообщении Минфина. При этом в марте федеральный бюджет был исполнен с профицитом.

Объем доходов в январе—марте составил 9,050 трлн руб.— на 3,8% выше показателя год к году. Основные пополнения бюджета происходили за счет ненефтегазовых доходов. Они составили 6,408 трлн руб. (на 10,6% больше год к году). Нефтегазовые доходы составили 2,64 трлн руб. (на 9,8% меньше год к году). Объем расходов вырос на 24,5% за год и составил 11,2 трлн руб.

За январь—февраль федеральный бюджет России был исполнен с дефицитом 3,841 трлн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бюджет набирает ход».