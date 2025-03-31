Федеральный бюджет России в январе-феврале исполнен с дефицитом 3,8 трлн руб.

За январь-февраль федеральный бюджет России был исполнен с дефицитом 3,841 трлн руб., следует из данных федерального казначейства. Минфин говорил об исполнении бюджета за первые два месяца года с дефицитом 2,701 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По информации казначейства, доходы бюджета за упомянутый период составили 3,923 трлн руб., расходы — 7,764 трлн руб., пишет «Интерфакс». Агентство уточняет, что расхождение между данными казначейства и Минфина произошло в основном из-за меньшего объема дохода по данным казначейства на 1,421 трлн руб. В январе федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 721 млрд руб., в феврале дефицит был на уровне 3,202 трлн руб.

11 марта Минфин сообщил, что дефицит бюджета в январе—феврале составил 2,7 трлн руб., или 1,3% ВВП, при запланированных на весь год 1,2 трлн руб. (0,5% ВВП). В итоге годовой ориентир по этому показателю за два месяца оказался перевыполнен более чем вдвое. При доходах января—февраля в размере 5,3 трлн руб. расходы федерального бюджета, по оценке ведомства, составили 8 трлн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Бюджет набирает ход».