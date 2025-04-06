В Анапе начался демонтаж защитных песчаных валов перед курортным сезоном

В Анапе приступили к разборке защитных песчаных валов, установленных для предотвращения загрязнения прибрежной зоны. Об этом сообщает оперштаб Кубани со ссылкой на первого заместителя министра по делам ГО и ЧС региона Ярослава Городецкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По информации чиновника, демонтаж конструкций начался только в районе Бугазской косы после тщательного мониторинга прибрежной территории на предмет выбросов мазутных фракций. К разборке приступили исключительно на участках, где загрязнения не обнаруживались более 14 дней.

«Учитывая климатические особенности Анапы, когда до середины мая ещё возможен достаточно сильный шторм, в центре, на основных пляжах валы сохраняем»,— отметил господин Городецкий.

При удалении защитных сооружений используется специальная техника: сначала снимается защитная сетка, затем песок просеивается, очищается и возвращается на пляж. Одновременно проводится щадящая очистка береговой линии.

Для улучшения санитарного состояния пляжей муниципалитет приобретает 23 единицы специализированной техники, основная задача которой — бережное просеивание песка по всей протяженности побережья.

Ранее, 5 апреля, во время мониторинга участка береговой линии между станицей Благовещенской и селом Витязево были обнаружены незначительные фракции нефтепродуктов.

Нурий Бзасежев