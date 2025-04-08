Госдума утвердила новые основания для признания иноагентом

Госдума сегодня, 8 апреля, приняла во втором и третьем, окончательном чтении инициативу, расширяющую основания для признания иностранным агентом. Первое чтение проект вместе с двумя другими законопроектами об ограничении иностранного влияния прошел в нижней палате 2 апреля.

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Документ вносит поправки в базовый закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»:

Новым основанием для внесения в реестр Минюста будет содействие иностранным организациям, действующим против интересов России, а также вовлечение в подобную деятельность или ее финансирование.

Статусом иноагента будут наделять лиц, вовлекающих граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор военно-технической информации, которая при ее получении иностранными источниками может быть использована против безопасности России.

Напомним, пакет законопроектов об ограничении иноагентов был внесен в Госдуму 21 марта группой из почти 400 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным.

Подробнее о новых инициативах депутатов — в материале «Привлечение за вовлечение».

Божена Иванова