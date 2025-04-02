Три инициативы депутатов об ограничении иноагентов приняты в первом чтении

Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении пакет из трех законопроектов, направленных на ужесточение законодательства об иностранных агентах и «защиту суверенитета». Инициативы единогласно поддержали от 388 до 399 парламентариев. Ранее, 31 марта, два документа из этого пакета, внесенного в Думу группой из почти 400 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, были поддержаны правительственной комиссией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Напомним, первый законопроект содержит новые основания для признания иноагентами. В соответствующий реестр Минюста могут попасть граждане, содействующие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов, если они направлены «против безопасности» РФ. Кроме того, иноагентами смогут признать тех, кто вовлекает других граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками также могут быть использованы против безопасности России.

Второй законопроект в случае его принятия расширит перечень уголовных дел, судебное разбирательство по которым может проводиться без подсудимого, за счет статей Уголовного кодекса о призывах к терроризму и экстремизму, распространении фейков, дискредитации вооруженных сил РФ и др. В пояснительной записке к проекту авторы отмечали, что преступления, «связанные с антироссийской деятельностью», чаще всего совершаются лицами, находящимися за пределами РФ.

Наконец, третья инициатива предполагает ужесточение наказания за совершение ряда преступлений антироссийской направленности, если они совершены из корыстных побуждений или по найму. Например, по статьям о дискредитации армии и призывах к антироссийским санкциям в таком случае предлагается отменить принцип преюдиции (сейчас уголовная ответственность за эти преступления наступает лишь после административного наказания) и ввести конфискацию имущества.

Подробнее о новых инициативах депутатов — в материале «Привлечение за вовлечение».

Божена Иванова