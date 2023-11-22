Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Признания маньяка попали в десятку

Суд вынес четвертый приговор серийному убийце Михаилу Попкову

Ленинский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор в отношении Михаила Попкова, известного также как «ангарский маньяк», на счету которого более 80 убийств женщин. Приговор стал четвертым по счету судебным решением, касающимся Попкова. Ранее, в 2015 и в 2018 годах, он приговаривался к пожизненным срокам за совершенные преступления, в 2021 году осуждался на девять лет. Новые эпизоды, ставшие предметом очередного уголовного дела, были выявлены и расследованы после того, как маньяк написал явки с повинной в отношении трех ранее нераскрытых убийств. Источник в правоохранительных органах полагает, что подобное раскаяние может объясняться желанием Попкова «разнообразить свой тюремный быт». Следователи также не исключают дальнейших признаний в новых убийствах.

Бывший сотрудник милиции Михаил Попков

Бывший сотрудник милиции Михаил Попков

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ

Бывший сотрудник милиции Михаил Попков

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ

Осужденному на два пожизненных срока жителю Иркутской области Михаилу Попкову, известному также как «ангарский маньяк», вынесен новый приговор.

В октябре 2022 года мужчина, на тот момент отбывающий наказание за убийство 83 женщин и полицейского, написал явку с повинной в СКР в еще трех убийствах, после чего был этапирован из Мордовии в Иркутск. Их расследование и передача дела в суд завершились в конце июля.

22 ноября Ленинский районный суд Иркутска огласил обвинительный приговор в его отношении, признав виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). С учетом мнения гособвинителя суд приговорил фигуранта к десяти годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы. В качестве дополнительного наказания Попков был лишен специального звания «младший лейтенант милиции».

«Суд установил, в период с 1997 по 2003 год житель Ангарска Иркутской области Попков совершил убийство трех женщин. Все они были найдены им в иркутском микрорайоне Ново-Ленино, в том числе на остановках общественного транспорта. Мужчина действовал по заранее продуманной схеме: предлагал подвезти жертв на своем автомобиле или провести с ним время. После этого он увозил женщин в безлюдные места, где расправлялся с ними различными способами»,— сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве также уточняют, что Попков отказался давать показаний в зале суда. Поэтому на заседании были оглашены протоколы допросов, составленные во время следственных действий, свои показания он подтвердил. Приговор мужчина выслушал с опущенной головой.

СКР Приангарья привел подробности совершенных маньяком убийств. В 1997 году в поселке Жилкино на территории Иркутска он расправился с 27-летней женщиной. Годом позднее на берегу реки Ангара в районе Полярной улицы он убил 25-летнюю девушку, а в 2003 году на территории Ново-Ленинского кладбища Иркутска расправился с 31-летней потерпевшей. В двух случаях маньяк задушил своих жертв (одну из них облил бензином и поджег), в последнем случае нанес множественные ножевые ранения.

Источник «Ъ», близкий к следственным органам, указал на причину, по которой ангарский маньяк решился на признательные показания. «Это развлечение, смена обстановки, улучшение тюремного быта. Условия в колонии особого режима жесткие. Маленькая площадь содержания, многочисленные запреты и ограничения, круглосуточное видеонаблюдение. Передвигаться там заключенные могут только враскоряку, в позе ласточки с наручниками за спиной, не могут даже общаться друг с другом. На этом фоне Попков уже почти год находится в условиях СИЗО».

Как сообщили «Ъ» в региональном управлении СКР, следственные органы не исключают в будущем новых признаний со стороны Попкова.

Как сообщалось ранее, первое пожизненное заключение Михаил Попков, работавший ранее милиционером в городе Ангарске, получил в январе 2015 года. Судом была установлена его причастность к убийству 22 женщин. Обезображенные тела жертв с признаками сексуального насилия обнаруживали в пригородных лесах Ангарска в 1994–2000 годах случайные люди. Жертвы были убиты топорами, молотками, отвертками, лопатами. Точно установить личность убийцы удалось после того, как в 2012 году в Иркутскую область был направлен новейший передвижной экспертный центр.

Подробнее о деле «ангарского маньяка»

После первого пожизненного приговора Михаил Попков написал несколько явок с повинной, на основе которых в 2018 году суд признал его виновным в убийстве еще 56 человек, приговорив его ко второму пожизненному сроку. Новые уголовные дела, связанные с дополнительными эпизодами убийств, возбуждаются с 2021 года.

Влад Никифоров, Иркутск

10 самых раскрученных маньяков России

10 самых раскрученных маньяков России

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...