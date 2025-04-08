Девятиклассники в Москве получат гарантированное место в колледже

Департамент образования и науки Москвы принял и опубликовал все необходимые нормативные акты для исполнения закона о сдаче двух ОГЭ для поступающих в колледжи. Для этого число бюджетных мест в городских колледжах было увеличено на 10 тыс., до 37 тыс. В мэрии Москвы пообещали, что благодаря этому каждый девятиклассник в Москве получит бюджетное место в колледже.

«В этом году московских школьников будут зачислять во все городские колледжи по всем специальностям на основании первичных баллов ОГЭ по русскому языку и математике. Это обеспечит прозрачность и объективность»,— говорится в сообщении пресс-службы.

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон об экспериментальной сдаче ОГЭ в трех субъектах — Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В 2025 году в этих регионах учащиеся 9-х классов, планирующие поступать в колледжи, будут сдавать только два экзамена: по русскому и по математике. Учащимся, идущим в 10-й класс, нужно сдать ОГЭ в текущем формате.

Правительству Москвы подведомственны 63 колледжа, в них учатся около 130 тыс. человек. В прошлом году для первых курсов столичных учреждений СПО было выделено 40 тыс. бюджетных мест, из них 36 тыс. зарезервировали для выпускников девятых классов. В 2024 году в колледжи поступили примерно 38 тыс. человек (около 35% от общего количества столичных девятиклассников).

О том, как развивается среднее профессиональное образование в Москве — в материале «Ъ» «Московским школьникам показали взрослую жизнь».

Полина Мотызлевская