Московским школьникам показали взрослую жизнь

Этим летом выпускники девятых классов московских школ станут участниками эксперимента — они смогут сдать всего два экзамена ОГЭ вместо четырех. Но «скидка» действует только для тех, кто пойдет учиться в колледжи. Чтобы помочь определиться с выбором, столичное правительство провело в Гостином дворе масштабный Форум колледжей. Корреспондент “Ъ” Полина Ячменникова вместе со школьниками затерялась между стендами и узнала, что посетители и участники мероприятия думают о перспективах профобразования.

Столичный форум колледжей проходил в Гостином дворе с 19 по 21 марта. Организаторы хотели, чтобы школьники «в одном месте увидели всю систему среднего профессионального образования» (СПО) и оценили «востребованность выпускников колледжей на рынке труда». На форуме были представлены 48 колледжей и 140 специальностей из списка «10 самых востребованных отраслей экономики Москвы». Как утверждается, мероприятие посетили в общей сложности 60 тыс. человек. На форум приезжали организованные группы столичных школьников, но после 17:30 площадка была открыта для всех желающих — прежде всего для родителей восьми- и девятиклассников.

Правительству Москвы подведомственны 63 колледжа, в них учатся около 130 тыс. человек. В прошлом году для первых курсов столичных учреждений СПО было выделено 40 тыс. бюджетных мест, из них 36 тыс. зарезервировали для выпускников девятых классов. Желающих оказалось даже больше — в 2024 году в колледжи поступили примерно 38 тыс. вчерашних школьников (около 35% от общего количества столичных девятиклассников). Мэрия пока не сообщала, сколько бюджетных мест выделит на новый учебный год. Но обещает, что их будет больше «в связи с увеличивающимся спросом на СПО». Количество бюджетников увеличится в «ключевых для экономики столицы областях» — это «финансы, креативные индустрии, информационные технологии, здравоохранение и гостеприимство».

В пятницу, 21 марта форум посетили глава федерального Минпросвещения Сергей Кравцов и вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Министр заявил журналистам, что «определенный стереотип о системе среднего профессионального образования разрушен» и конкурс по некоторым специальностям в СПО достигает сейчас десяти человек на место. «Выпускники девятых классов осознанно выбирают колледжи,— подчеркивал господин Кравцов.— Они знают, где будут работать, они уверены в своей будущей зарплате».

Анастасия Ракова отдельно поблагодарила его «за особый порядок сдачи ОГЭ, который упростит процедуру поступления в колледжи». Напомним, в марте Госдума приняла закон об эксперименте по сокращенной сдаче ОГЭ — всего два экзамена вместо четырех, если девятиклассник пойдет в колледж. Изначально пилот планировалось ввести в 12 регионах, но затем Минпросвещения одобрило его только для Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области. Уже этим летом столичные школьники смогут сдать экзамены только по русскому и математике, но подать документы в десятый класс они уже не смогут. «Надеемся, что эксперимент позволит нам расширить возможности ребят по получению СПО и более быстрому выходу на рынок труда»,— заключила Анастасия Ракова.

Чиновники общались со СМИ прямо посередине выставки колледжей. Образовавшийся затор недовольно обходили девятиклассники, не узнававшие людей, от которых во многом зависит их учеба. Нельзя было не заметить, что к одним стендам выстроились длинные очереди школьников, а другие не могли похвастаться вниманием посетителей. Разгадка оказалась простой. «У кого мерч интересный, всякие подарочки там,— к тем и идем»,— объяснила корреспонденту “Ъ” школьница Софа из Отрадного и помахала кипой разноцветных наклеек, силиконовых браслетов, блокнотов и карандашей. Услышав вопрос, хочет ли она поступать в колледж и сдавать всего два ОГЭ, Софа лишь пожала плечами: «А нам-то что? Мы все равно весь год к четырем экзаменам готовились. Поэтому учителя на всякий случай заставят их все сдавать. Ну а там как сдам». «Нас в школе никто не мотивирует в колледжи уходить,— заверила ее подружка Лера.— Постоянно говорят, как важно получше сдать ОГЭ и не опозорить школу. Вот завтра очередной пробник писать будем». Девушка призналась, что хочет «именно в колледж», потому что «в школе надоело». Правда, она пока не определилась, где и на кого будет учиться.

Девушки подсказали корреспонденту “Ъ”, на какой стойке можно получить «лучшие наклейки». В этом рейтинге первое место занял Колледж сферы услуг №10. Его сотрудницы действительно выдали два набора ярких стикеров. «Разные ребята приходят: многих вроде бы только наклейки привлекают, а потом втягиваются в диалог. Узнают, чему мы учим, даже какую-то заинтересованность проявляют,— рассказали они.— Когда слышат, что мы на направлении "Туризм и гостеприимство" сразу три иностранных языка преподаем — многие прямо загораются».

Еще на популяризацию системы СПО неплохо работают сладости. На стойке Политехнического колледжа имени П. А. Овчинникова заманчиво блестели леденцы в форме звездочек и сердечек — их дарили в обмен на подписку на Telegram-канал колледжа. «Политехнический — это же что-то для технарей, мне такое не подойдет»,— смутилась школьница. «Мы обучаем по целому ряду специальностей — поэтому и "поли". У нас и повара есть»,— успокоили ее из-за стойки. А затем начали рассказывать, что в колледже целых 15 направлений, включая самое необычное — ювелирное дело. Выпускнику девятого класса потребуется всего год и десять месяцев, чтобы стать дипломированным ювелиром. «Еще у нас учат работать с радиоэлектронным оборудованием и микросхемами. Это такая же кропотливая профессия, как ювелирное дело,— рассказывает директор колледжа Наталья Еремина.— Иногда школьники приходят с желанием делать украшения, но мы рассказываем им про карьерные перспективы в другом направлении. И они в итоге схемы паяют и добиваются успеха». Она признает, что в колледж не всегда идут мотивированные абитуриенты, но часто «интерес приходит в процессе обучения». «Если человек ничего не делает, мы отчисляем без сожаления. Но до этого пытаемся всеми силами помочь ученику, составляем индивидуальный план обучения и выясняем, что именно ему не нравится. Подросткам часто не хватает просто поддержки»,— заключает госпожа Еремина.

Колледжи на форуме представляли и сами студенты: чаще всего они рассказывали о конкретных профессиях или проводили мастер-классы. «Я с детства любил машины — меня дедушка приучил. Хотелось побыстрее получить знания в этой сфере, ну и начать работать, конечно»,— объяснил свой выбор студент четвертого курса Московского технологического колледжа Тимофей. В 2021 году он поступил на бюджет со средним баллом аттестата 4,75 и сейчас получает повышенную стипендию как отличник. Весной Тимофею предстоит сдать демонстрационный экзамен, но он уже сейчас работает по специальности в автомобильной группе «Авилон». «Выпускной курс мы учимся по индивидуальным графикам, чтобы совмещать учебу с работой. Это очень здорово, потому что я уже сейчас зарабатываю хорошие деньги, а за успехи на работе меня хвалят и в колледже»,— улыбается юноша.

Сотрудницы одного из строительных колледжей рассказали корреспонденту “Ъ”, что эффективнее обсуждать учебу не со школьниками, а с их родителями: «Взрослые сразу ставят вопросы в лоб — сколько бюджетных мест, какой проходной балл. Детям это менее интересно». Еще они пересказали свои разговоры со школьными учителями, посетившими форум,— оказалось, что педагоги «стараются пока детям не говорить про возможность сдать всего два ОГЭ». Представительницы колледжа тоже считают правильным на всякий случай сдать все четыре экзамена — «чтобы в случае чего оставалась возможность в десятый класс пойти». Впрочем, они добавляют, что на обучение в сфере строительства выделено много бюджетных мест, «поэтому поступить смогут ребята даже с "троечным" средним баллом аттестата».

Самыми популярными оказались площадки «профессий» и «отраслей» — даже без наклеек и леденцов. Девятиклассники выстраивались в очередь, чтобы запустить маленький дрон, оказать первую помощь навороченному макету человека — «прямо как настоящая кожа!»,— запрограммировать маршрут для робота и почувствовать себя машинистом на тренажере управления поездом. Директор самого крупного московского колледжа «26 КАДР» Юлия Соколина рассказала, что форум был полезен для «наглядного» разъяснения сути профессий: «Например, девятиклассникам не всегда понятно, что делают выпускники программы "Технологии производства химических соединений" или "Технологии производства изделий из полимерных композитов". А мы на форуме это объясняем на мастер-классах». После этого школьники смогут целенаправленно прийти на день открытых дверей, надеется госпожа Соколина.

У выхода с выставки стояла растерянная женщина. Учительница литературы Ирина Михайловна переживала, что ее девятиклассники «сразу разбежались» по форуму вместо организованного просмотра. Но через минуту к ней подбежали ученики и потащили в соседний зал — сделать совместное фото «с макетом Москвы фиолетовым, распечатанным на 3D-принтере».