На юге Приангарья с 1 апреля власти могут ввести полный запрет на майнинг

Правительство РФ рассматривает возможность о введении полного запрета на майнинг в энергодефицитной южной части Иркутской области. Ограничения могут вступить в силу 1 апреля 2025 года и продлиться до 15 марта 2031 года. С инициативой о принятии подобных мер выступил губернатор Игорь Кобзев, он направил письмо Владимиру Путину. «27 марта вопрос рассматривался на заочном заседании правкомиссии по развитию электроэнергетики, по ее итогам, вероятно, будет принято решение поддержать инициативу»,— утверждают источники «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Также глава региона предложил разработать механизм возмездного «изъятия мощности у отключенных потребителей с майнинговой нагрузкой в пользу реализации значимых для региона социально-экономических задач».

В конце декабря 2024 года вышло постановление правительства РФ, которое предусматривает запрет на майнинг в период пиковых нагрузок на части территорий Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Ранее Игорь Кобзев сообщал, что за последние пять лет энергопотребление в области выросло на 28%. По его мнению, это привело к энергодефициту в регионе из-за чего уже сейчас есть сложности с подключением новых промышленных и социальных объектов.

В конце января, как писал «Ъ-Сибирь», гендиректор объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири (филиала «Системного оператора», СО ЕЭС) Алексей Хлебов заявлял, что после запрета майнинга криптовалют в Иркутской области прогнозируется высвобождение около 300 МВт мощности из энергосистемы региона.

Александра Стрелкова