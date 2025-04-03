Набиуллина: инфляция в РФ вернется в норму к концу 2025 года

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция продолжит снижаться в ближайшие месяцы и вернется в норму к концу 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В следующие месяцы инфляция продолжит снижаться и к концу года, по нашей оценке, придет в норму. Но в целом по этому году инфляция будет все еще выше 4%»,— сказала глава ЦБ на заседании Госдумы (цитата по ТАСС).

Ранее госпожа Набиуллина отметила, что в сдерживании «мощного инфляционного давления» помогает высокая ключевая ставка, а ее снижение при высокой инфляции может привести к новому взлету цен.

По данным на 31 марта инфляция в России составила 10,24% в годовом выражении. По прогнозам Центробанка, пик роста инфляции ожидается в апреле-мае 2025 года. 2 апреля регулятор сообщил, что добиваться возвращения инфляции к цели будет в 2026 году.

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