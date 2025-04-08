Самозапрет на кредиты оформили почти 9 млн россиян

Председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина поблагодарила депутатов за создание механизма самозапрета на кредиты. По ее словам, им уже воспользовались почти 9 млн россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Спасибо большое, что поддержали этот закон. И оформлено сейчас самозапретов почти 9 млн: 8 млн 700 тыс. самозапретов граждане оформили»,— сказала глава ЦБ на заседании фракции КПРФ (цитата по «РИА Новости»).

В России с 1 марта действует закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Соответствующее заявление можно подать через МФЦ или портал госуслуг. Только за первые десять дней работы этой возможностью воспользовались 5 млн человек. При этом телефонные мошенники тут же решили использовать самозапрет как повод для новой атаки на граждан.

Подробности — в материале «Ъ» «Разрешение на самозапрет».