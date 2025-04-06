Погрузка лесных грузов на ОЖД в Ленобласти выросла в 1,5 раза в первом квартале

По итогам первого квартала текущего года общий объем погрузки на магистралях Октябрьской железной дороги в Ленобласти составил 5,7 млн тонн. Это на 6,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

При этом положительная динамика в январе-марте была обеспечена по лесным грузам (+55,5%) и промышленному сырью и формовочным материалам (+20,3%).

За март на железной дороге в Ленобласти погрузили 2,1 млн тонн, что на 2% ниже, чем в первом весеннем месяце 2024 года. Положительную динамику обеспечила погрузка нефти и нефтепродуктов (+1,9%), а также химикатов и соды (+15,2%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в марте текущего года общий объем погрузки на магистралях в границах Октябрьской железной дороги составил 8,9 млн тонн — на 1,2% больше, чем за март 2024 года.

Андрей Цедрик