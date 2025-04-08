Власти Эстонии хотят разрешить военным топить подозрительные суда

Рийгикогу (парламент) Эстонии хочет наделить силы обороны и ВМС правом применять военную силу к торговым судам, заподозренным в намерении повредить объекты инфраструктуры. В крайнем случае военные смогут топить эти суда. Соответствующий законопроект завтра, 9 апреля, будет рассмотрен в первом чтении, сообщает телерадиокомпания ERR.

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Глава комитета парламента по обороне Калев Стойческу подтвердил, что военные будут иметь право потопить не подчиняющееся их приказам «подозрительное судно». Он заверил, что к такой мере будут прибегать «только в самом крайнем случае» — к примеру, при угрозе жизни многих людей или во избежание катастрофы. Даже если будет решено потопить судно, весь его экипаж перед этим должны эвакуировать, уточнил депутат.

Проект закона позволит ВМС предотвращать участившиеся в последнее время инциденты с обрывом морских кабелей иностранными торговыми судами, а также «повреждения других объектов инфраструктуры».

В декабре был поврежден энергокабель EstLink2, пролегающий между Эстонией и Финляндией, а спустя несколько дней сообщалось о выходе из строя еще четырех финских коммуникационных кабелей. В ноябре было повреждено еще два кабеля: между Финляндией и Германией и между Литвой и Швецией. The Wall Street Journal сообщала, что в НАТО не нашли подтверждения тому, что к этим инцидентам причастна Россия.

Подробности — в материале «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».