WSJ: у НАТО нет доказательств, что РФ причастна к повреждению кабелей в Балтии

В странах НАТО пока не нашли подтверждения тому, что Россия причастна к инцидентам с повреждением подводных оптоволоконных кабелей в Балтийском море. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ходом расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

«Не было найдено никаких доказательств того, что Москва отдала приказ осуществить эти повреждения или руководила (этим процессом. — "Ъ"), хотя в странах НАТО имеются серьезные подозрения (в адрес РФ. — "Ъ") на этот счет»,— говорится в публикации издания.

14 января на саммите стран НАТО Балтийского региона в Хельсинки было объявлено о создании миссии стран региона в Балтийском море. Операция на Балтике под названием «Балтийский караул» предполагает направление туда дополнительных военных кораблей, дополнительных военно-воздушных сил. Решение приняли после череды повреждений подводных кабелей в регионе.

В декабре был поврежден энергокабель EstLink2, пролегающий между Эстонией и Финляндией, а спустя несколько дней сообщалось о выходе из строя еще четырех финских коммуникационных кабелей. В ноябре повредились еще два кабеля: между Финляндией и Германией и между Литвой и Швецией.

Подробнее — в публикации «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».

Анастасия Домбицкая