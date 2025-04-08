С Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космонавтами России и NASA

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонни Ким отправились на Международную космическую станцию (МКС). Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-27» стартовала сегодня, 8 апреля, с космодрома Байконур.

После пуска корабль успешно вывели на орбиту. Полет до Международной космической станции (МКС) пройдет по двухвитковой схеме сближения и займет 3 часа 17 мин. Ожидается, что примерно в 12:04 по мск «Союз МС-27» пристыкуется к модулю «Причал» российского сегмента станции.

Пуск посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В честь этого «Союз-2.1а» назвали «Ракета Победы» и украсили праздничной символикой.

Продолжительность пребывания экипажа на МКС должна составить 245 суток. За это время запланировано проведение 50 научных экспериментов. Помимо этого Рыжиков и Зубрицкий в октябре планируют дважды выйти в открытый космос. Астронавт NASA летит на МКС в рамках соглашения о перекрестных полетах между Россией и США. В январе программу перекрестных полетов продлили до 2026 года.