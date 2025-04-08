Глава Минфина США допустил снижения пошлин

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News сказал, что импортные пошлины сейчас находятся на максимальном уровне. Он надеется, что в результате переговоров с другими странами тарифы будут снижены.

Глава американского Минфина добавил, что перспектива снижения пошлины будет зависеть от стран-партнеров США. По его словам, сейчас почти 70 стран связались с Соединенными Штатами для обсуждения вопроса пошлин.

2 апреля президента США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлины от 10 до 50% в отношении товаров из 185 юрисдикций. Импортная продукция начнет облагаться пошлинами с 9 апреля. С 5 апреля в США начал действовать минимальный базовый таможенный тариф для всех стран в 10%.