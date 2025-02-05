У руды плавятся цены

На фоне стагнации мирового производства стали на рынках металлургического сырья начинается корректировка. В России тенденция проявляется в падении цен на лом, используемый для производства электротехнической стали. Металл в таких условиях может подешеветь на 5–8%, но само по себе это вряд ли приведет к росту спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На рынках металлургического сырья появились признаки корректировки, следует из обзора агентства Metals & Mining Intelligence (MMI). Так, цены на металлургический уголь за январь текущего года снизились на 5,7%, до $183 за тонну на условиях FOB Австралия. Котировки на железную руду (CFR Китай) и лом черных металлов (CFR Турция) пока показывают положительную динамику. Но, отмечают в MMI, в первом случае в ценах еще не отразилось введение импортных пошлин на китайские товары со стороны США. А в случае лома рост цен пытаются сдержать металлурги, указывая на слабый рынок готовой продукции, говорят аналитики. По данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в 2024 году производство металла в мире снизилось на 1%, до 1,84 млрд тонн.

В РФ, по данным MMI, стоимость сырья (средняя шихта) с конца 2024 года остается на уровне 10,14 тыс. руб. за тонну на условиях FCA. Российский рынок металлургического сырья пока достаточно стабилен, так как большинство производителей стали в стране частично или полностью обеспечивают себя сырьем. Так, «Северсталь» полностью покрывает потребности в железной руде, которая добывается на Яковлевском ГОКе и «Карельском окатыше», а в концентрате — за счет Оленегорского ГОКа. В 2024 году около 280 тыс. тонн железорудного сырья компания продала в рынок, говорит ее представитель. В целом, по словам собеседников “Ъ”, производители стали в РФ закупают на рынке около 75 млн тонн железорудного сырья, экспортируется около 10 млн тонн железной руды, в основном в Китай.

Но цены на внутреннем рынке традиционно следуют за мировыми. По данным MMI, падение уже показывают внутренние цены лома, используемого для производства электротехнической стали,— на 3–7% за январь в зависимости от региона. На электросталь приходится около трети производства стали в стране (всего в РФ в 2024 году выпущено около 70 млн тонн металла, по данным WSA). «Уже ощущается давление со стороны рынков металлопродукции и загрузки мощностей. Влияние таких факторов, как снижающиеся котировки угля на внешних рынках, отмена курсовой экспортной пошлины и изменение правил доступа к логистической инфраструктуре РЖД, еще предстоит оценить»,— указывают в MMI.

Из-за высоких запасов сырья и превышения предложения над спросом железной руды мы ожидаем снижения цен на железную руду в 2025 году на 10–15%, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. По его оценкам, цены на сталь могут снизиться на этом фоне на 5–8%. Но собеседники “Ъ” указывают, что спрос на металл больше зависит не от цен, а от экономической активности и денежно-кредитной политики.

Учитывая и без того трудные условия экспорта для российских сталеваров и вынужденные дисконты, которые те должны делать, это может оказать давление на финансовые результаты отрасли, говорят собеседники “Ъ” в металлургических компаниях. По оценкам NEFT Research, экспортный дисконт на сталь может достигать 20–30% от мировых цен. По данным MetallPlace, котировки горячекатаного проката FOB Индия к началу февраля снизились на 5,6% месяц к месяцу, до $505 за тонну. Стоимость горячекатаного проката FOB Россия за месяц снизилась на 2,1%, до $475 за тонну.

Хотя источники “Ъ” на рынке отмечают, что поддержку мировым котировкам железорудного концентрата может оказать решение нескольких крупных игроков, таких как Vale, BHP, FMG, сократить производство для сдерживания цен. Кроме того, добавляют собеседники “Ъ”, до марта ожидается сезон циклонов в Австралии, а до апреля — сезон дождей в Бразилии, ключевых поставщиках железорудного концентрата в мире. «Эти сезонные факторы в краткосрочной перспективе будут сдерживать предложение, а значит, поддержат цены как минимум на текущем уровне»,— считают источники.

Полина Трифонова