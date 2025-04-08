Школьники потянулись к точным наукам

В 2025 году среди сдающих ЕГЭ повысилась популярность химии и профильной математики. Это следует из данных Рособрнадзора, которые изучил “Ъ”. Лидирующие позиции сохраняют обществознание и информатика. Для более серьезных изменений в выборе экзаменов должно пройти несколько лет, говорят эксперты: в идеале школьники должны решать, что сдавать на ЕГЭ, за несколько лет до выпускного класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большинство выпускников считают, что именно обществознание пригодится им во взрослой жизни

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Большинство выпускников считают, что именно обществознание пригодится им во взрослой жизни

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Рособрнадзор по запросу “Ъ” предоставил данные о количестве поданных заявлений на сдачу ЕГЭ в 2025 году.

Для получения аттестата одиннадцатиклассники должны сдать ЕГЭ по русскому языку и математике: это два обязательных предмета. Остальные нужны для подачи заявления в вуз. На каждую специальность установлен определенный набор экзаменов. Помимо одиннадцатиклассников ЕГЭ сдают, например, выпускники колледжей и те, кому не хватило баллов, набранных в предыдущие годы. Заявления на сдачу ЕГЭ в этом году принимались строго до 1 февраля.

По данным Рособрнадзора видно, что в этом году профильная математика оказалась популярнее базовой (профиль сдают, если этот предмет нужен для поступления в вуз; в остальных случаях достаточно сдать базу). Также значительно выросла популярность химии — предмет поднялся сразу на две позиции (см. рисунок), обогнав историю и иностранные языки.

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Среди остальных предметов изменений не произошло. Самым популярным предметом по выбору так и остается обществознание, необходимое для поступления на социально-гуманитарные, а не на инженерные специальности. Более того, среди предметов, необходимых технарям, информатика, как и прежде, обгоняет физику.

Напомним, в 2020 году Минобрнауки разрешило абитуриентам самостоятельно выбирать, какой предмет сдавать для поступления на технические направления — физику или информатику. После этого у школьников резко упал интерес к физике, а ректоры технических вузов начали жаловаться на недостаток знаний этого предмета у студентов. Чиновники попытались выравнять дисбаланс. Правила поступления в вузы были изменены (см. “Ъ” от 23 сентября 2024 года), и в приемную кампанию этого года физика стала обязательным экзаменом для некоторых специальностей без возможности заменить ее информатикой. Это, впрочем, судя по статистике, пока не отразилось на популярности предмета.

«IT-сфера по-прежнему является очень высокооплачиваемой,— напоминает заведующий кафедрой словесности школы "Новый взгляд" Вадим Хардин.— Возможность хорошего заработка и удаленной работы (в том числе из-за рубежа) — важные факторы, мотивирующие абитуриентов к выбору профессий, связанных с информатикой». Рост популярности химии отражает тенденцию нескольких последних лет, отмечает эксперт: «Появляются новые направления в медицине, генетике, фармакологии — это и заставляет выпускников выбирать такой предмет». Эту же тенденцию отмечает и профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. «Тренд на сдачу химии наметился уже несколько лет назад — и интерес к этому предмету продолжает достаточно активно расти, хотя все еще не так быстро, как случилось в свое время с информатикой»,— замечает она.

«Сдача обществознания открывает возможность поступления на широкий набор специальностей, поэтому оно остается таким востребованным среди выпускников,— объясняет директор по развитию образовательных продуктов edtech-компании MAXIMUM Education Елена Провозен.— Его часто сдают и те, кто не уверен в выборе будущей профессии».

Эксперт полагает, что увеличение бюджетных мест на инженерные специальности и изменившиеся правила поступления в вузы повлияют на популярность технических предметов, но результаты будут заметны только через несколько лет. «Сложно принять решение сдавать физику в 11-м классе, если до этого с предметом возникали сложности — у многих ребят к выпускному классу уже сформировалось видение о себе как о гуманитарии или технаре,— полагает госпожа Провозен.— Для того чтобы выбрать технические предметы на ЕГЭ, нужно заранее задумываться о соответствующих профессиях и сдавать ОГЭ по тем же предметам».

Предпочтения девятиклассников в выборе ОГЭ с прошлого года, кстати, не изменились: эти данные “Ъ” также предоставил Рособрнадзор. Напомним, в большинстве регионов для получения аттестата окончившие среднюю школу должны сдать русский язык, математику и два предмета по выбору. Самым популярным вариативным предметом является обществознание. Второе место занимает география, которая, к слову, является самым непопулярным предметом ЕГЭ. Ирина Абанкина объясняет, что в формате ОГЭ этот предмет имеет «социальный уклон и тематически перекликается с обществознанием», поэтому его активно выбирают для сдачи. «Кроме того, девятиклассники нередко решают сдавать предметы, которые кажутся им самыми легкими, так как от выбора экзамена дальнейшее обучение напрямую не зависит,— поясняет эксперт.— География — именно такой предмет». При этом госпожа Абанкина замечает, что усилия властей по профориентации школьников все чаще мотивируют их выбирать для ОГЭ и ЕГЭ одни те же предметы: «Это положительные подвижки, потому что такой образовательный трек наиболее эффективен».

Популярность предметов ОГЭ (тыс. поданных заявлений) Выйти из полноэкранного режима Место Предмет 2024 2025 1 Математика 1587,6 1666,0 2 Русский язык 1574,5 1659,2 3 Обществознание 840,7 799,0 4 География 701,0 766,6 5 Информатика 676,5 714,4 6 Биология 407,1 472,3 7 Физика 140,8 152,3 8 Химия 131,3 139,3 9 Иностранный язык 127,8 139,2 10 История 51,2 51,3 11 Литература 34,9 31,8 Открыть в новом окне Данные: Рособрнадзор.

Полина Ячменникова