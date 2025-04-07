FIG сожалеет об отказе российских гимнастов выступать в нейтральном статусе

Международная федерация гимнастики (FIG) выразила сожаление в связи с заявлением Российской федерации гимнастики (ФГР), что российские спортсмены отказываются выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Сообщение FIG опубликовано на сайте организации.

О том, что российские гимнасты, которые получили нейтральный статус, не будут участвовать в турнирах под эгидой FIG, заявил президент федерации Олег Белозеров 5 марта. Тогда он сказал, что Россия намерена добиться от федерации пересмотра «дискриминационных» решений. В FIG сообщили, что вопрос о дальнейшем взаимодействии со спортсменами в нейтральном статусе будет обсуждаться на заседании исполкома FIG 7–8 мая 2025 года.

Российские гимнасты были отстранены от международных соревнований в марте 2022 года. В январе прошлого года организация допустила их возвращение, но только в нейтральном статусе.

Подробнее в материале «Ъ» — «FIG им».