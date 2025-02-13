Кого амнистировали к юбилеям Победы

19 апреля 1995 года в связи с 50-летием Победы Госдума амнистировала осужденных условно или с отсрочкой наказания, участников Великой Отечественной войны (ВОВ) и других боевых действий, инвалидов первой и второй групп, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60. Также на свободу вышли несовершеннолетние со сроком наказания до трех лет, осужденные за неосторожные преступления на срок до пяти лет и отбывшие не менее трети наказания. Амнистия коснулась 131 тыс. человек.

26 мая 2000 года к 55-й годовщине Победы Госдума объявила амнистию, затронувшую 877 тыс. человек. Из них из мест лишения свободы вышли 188 тыс. человек: осужденные впервые сроком до трех лет, принимавшие участие в боевых действиях, награжденные медалями и орденами СССР или РФ, женщины с детьми и беременные, мужчины старше 55 и женщины старше 50 лет, инвалиды первой и второй групп.

20 апреля 2005 года по случаю 60-летия Победы были освобождены по амнистии 217 человек: 55 ветеранов ВОВ, 112 тружеников тыла, 30 блокадников и 20 узников лагерей. Кроме тех, кто имел непосредственное отношение к войне, от наказания были освобождены условно осужденные и осужденные с отсрочкой наказания.

16 апреля 2010 года Госдума объявила амнистию по случаю 65-летия Победы для участников ВОВ, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. Амнистия коснулась 200–250 человек и не распространилась на совершивших преступления против жизни и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

23 апреля 2015 года депутаты Госдумы объявили амнистию в честь 70-летия Победы. Она коснулась тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, а также тех, кто впервые преступил закон. Всего из учреждений уголовно-исполнительной системы были освобождены 231,5 тыс. человек.